La Serie A ripartirà soltanto se in sicurezza

Caos totale in Serie A, diverse squadre infatti non sembrano ancora essere convinte di voler ripartire. Significative le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, che minaccia di non schierare la squadra per protesta contro la ripresa dei campionati.

Ripresa che sembra essere fissata appunto per fine maggio o inizio giugno, una mossa insidiosa che nasconde rischi e pericoli non indifferenti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti basterebbe un solo caso positivo per stoppare nuovamente il campionato, a quel punto l’annullamento definitivo sarebbe più che una semplice ipotesi.