La Serie A ripartirà, ma un solo caso fermerebbe di nuovo tutto

Gravina inizia a proporre una data: mercoledì 20 maggio, ovviamente a porte chiuse. Questo in seguito alla riunione voluta dall’Uefa, che ha dato carta bianca alle Federazioni per concludere i rispettivi campionati. Tutte le Leghe dovrebbero quindi ricominciare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, lasciando poi spazio alle competizioni europee tra luglio e inizio agosto. In ogni caso, l’attenzione sarà massima e i controlli estremamente rigidi.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, infatti, se un solo giocatore dovesse risultare positivo al Covid-19 dopo la ripresa della Serie A, tutto si fermerebbe di nuovo. Ad esser controllati ovviamente non saranno solo i giocatori, ma anche tutto lo staff tecnico e medico. Verranno seguiti tutti quanti da vicino dalle rispettive società, sia chi ha contratto il virus nelle ultime settimane che gli altri. Un solo addetto ai lavori contagiato manderebbe in fumo tutti i programmi fatti: la sicurezza prima di tutto.

Fonte: “Tuttomercatoweb”