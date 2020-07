La Serie A non staccherà il segnale a Sky, questo è quanto emesso dall’assemblea comprendente tutti i club del principale campionato di calcio italiano. Con un voto unanime è stato infatti deciso che Sky continuerà a trasmettere le partite.

Quella del colosso mediatico Sky, non è però da considerare come una vittoria definitiva. I club di Serie A hanno infatti dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l’intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.