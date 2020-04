La Serie A ha fatto i conti: c’è un limite di inizio

L’incontro di ieri tra Gravina e Spadafora non è andato a buon fine, ma nei prossimi giorni sono previsti ulteriori aggiornamenti. La Serie A continua a lavorare per avere l’ok il prima possibile: se non sarà il 4 maggio, sarà l’11. In quest’ultimo caso, il campionato potrebbe ricominciare il 9-10 giugno: secondo i conti fatti dalla Lega, questa sarebbe una data accettabile.

L’Italia ha infatti bisogno di 15 finestre per recuperare e terminare il campionato e la Coppa. Ciò significa che, come riporta il “Corriere dello Sport”, non si potrà assolutamente andare oltre il 14 giugno come data d’inizio, altrimenti dopo non ci sarà spazio per le coppe europee. Inoltre, la Lega dovrà tener conto anche della richiesta delle squadre del centro-sud: ovverosia quella di poter giocare alle ore 22, per via delle temperature estive troppo elevate.

Fonte: “Tuttomercatoweb”