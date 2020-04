La Serie A e i maxi ritiri bunker: problema pernottamento, il Bologna…

L’ultima ipotesi nata dalla videoconferenza di ieri in cui si è riunita la commissione medica della Federcalcio porta ad una sorta di maxi ritiro per le squadre di Serie A qualora si decidesse di riprendere a giocare.

L’idea sarebbe quella di far riprendere gli allenamenti per circa tre settimane, in modo tale da recuperare la condizione fisica per l’agonismo, e poi giocare ogni tre giorni per chiudere il campionato 2019/2020. Come noto, però, il virus, seppur con dati in calo, continua a circolare in Italia e i giocatori dovranno di fatto essere isolati per poter lavorare in tranquillità senza rischi di contagio.

Per questo motivo si parla di un maxi ritiro nei rispettivi centri tecnici, fare in modo cioè che i giocatori possano soggiornare e lavorare nella stessa struttura, la quale sarebbe accessibile solo agli atleti e al minimo personale necessario per l’attività. In pratica si parla di due mesi e più di lontananza dalle proprie famiglie. Se dovesse prevalere questa linea, le società dovrebbero sanificare i centri sportivi, restringere l’entrata solo al personale minimo necessario ed eseguire esami approfonditi per l’idoneità agonistica degli atleti. Su questo ultimo fronte, gli atleti risultati positivi nelle scorse settimane saranno controllati con uno screening completo per evitare che il virus possa aver creato danni collaterali ad altri organi.

Fin qui non ci sarebbero problemi, se non che in Serie A solo circa la metà delle squadre ha in dote un centro tecnico che consente anche il pernottamento. Tra queste, pur avendo rinnovato il Niccolò Galli, non c’è il Bologna. La struttura di allenamento è all’avanguardia, e molto apprezzata dai calciatori, ma non ha camere per la notte. Per questo motivo, i club sprovvisti di una zona pernottamento dovrebbero appoggiarsi a strutture alberghiere o resort – con il rischio di entrare in contatto con il personale – oppure ritirarsi in zone sanificate e sicure dove non ci può essere rischio di contagio.