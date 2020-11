La Serie A degli Over 35, 2 rossoblù in classifica

Quest’oggi la redazione di Tmw, ha stilato una curiosa classifica. In queste prime giornate di campionato si sono distinti e hanno rubato la scena gli Over 35. Tra i 15 nomi elencati, presenti anche Palacio e Danilo.

Partendo dall’argentino, che finora ha giocato 6 partite per un totale di 490 minuti e continua a essere l’attaccante titolare del Bologna. Il tempo passa, ma non per lui. Mihajlovic dice che non guarda l’età ma l’impegno messo e che tutti siano motivati e remino verso lo stesso obiettivo, dando il massimo. A 39 anni, Rodrigo Palacio, continua ad essere un punto di riferimento per il Bologna.