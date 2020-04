La Serie A – Ritiri blindati nei centri tecnici

Nella giornata di ieri, la commissione medica della Figc ha dato l’ok alle squadre di Serie A per disporre veri e propri ritiri blindati nei rispettivi centri sportivi: tra qualche settimana verrà infatti dato il via libera per riprendere gli allenamenti, e i club professionistici italiani stanno studiando un modo per riprendere la loro regolare attività garantendo la totale sicurezza ai propri calciatori.

Tuttavia, la questione non è così semplice. Non solo infatti questa soluzione sarebbe impossibile per le squadre di Serie B e C, ma anche per la maggioranza delle stesse squadre di A: appena 8 club su 20, infatti, avrebbero strutture idonee con camere da letto per ospitare tutta la rosa.

Fonte: Tuttosport.