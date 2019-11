La prossima settimana Mihajlovic chiarirà le sue condizioni di salute

Mihajlovic è uscito ieri pomeriggio dall’ospedale Sant’Orsola. Solo 36 ore di libertà però per lui, che farà appena in tempo ad abbracciare la sua famiglia e a dirigere – tempo permettendo – l’allenamento di oggi a Casteldebole. L’allenatore del Bologna ha appena concluso il terzo ciclo di cure, il più difficile e pericoloso. Il tecnico è forte, ma non sempre le sensazioni sono così positive. Ecco quindi che per chiarire ogni dubbio – come ha specificato ieri Walter Sabatini durante un incontro con alcuni sponsor – verrà indetta una conferenza stampa.

All’inizio della prossima settimana, Sinisa Mihajlovic e alcuni medici del Sant’Orsola saranno presenti nella sala stampa di Casteldebole per fare chiarezza sulle sue attuali condizioni di salute. I dottori faranno un sunto: partendo dalla contrazione della malattia ad inizio luglio, passando per l’evolversi della situazione nei mesi a venire, fino ad arrivare alle aspettative future. Il mondo dello sport – non solo del calcio, e non solo a Bologna – tiene il fiato sospeso per Sinisa: tra qualche giorno, tutti ne sapranno di più.

Fonte: “Carlino”