La probabile formazione del Bologna contro il Sassuolo

Il Bologna aprirà la 12esima giornata di Serie A domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mihajlovic ci andrà con i suoi uomini migliori, ma dovrà tenere conto anche di qualche assenza. Ancora infortunati Tomiyasu e Dijks, la difesa è dunque presto fatta: Mbaye e Krejci terzini, Danilo al centro insieme probabilmente a Bani.

A centrocampo torna titolare Medel dopo il problema muscolare: al suo fianco Poli. I due ballottaggi veri sono in attacco. Soriano ha fastidio al ginocchio e potrebbe lasciar posto a Svanberg, mentre come centravanti dovrebbe toccare ancora una volta a Palacio vista la sosta imminente: probabile panchina per Santander. Sugli esterni del 4-2-3-1 i soliti Orsolini e Sansone.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic