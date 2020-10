La probabile formazione del Bologna contro il Benevento

Il Bologna, domenica alle 15, scenderà in campo contro il Benevento di Inzaghi per la 3^ giornata di campionato e gli undici scelti da Mihajlovic potrebbero essere simili a quelli visti contro il Parma.

La difesa sarà infatti confermata e quindi a sinistra nuova chance per Hickey, dato il trauma contusivo-distorsivo di Dijks di questo pomeriggio. A centrocampo insieme a Schouten, è vivo il ballottaggio tra Medel e Poli con il cileno in vantaggio. In attacco è lotta per una maglia da titolare tra Svok Olsen-Orsolini, mentre Palacio sarà ancora prima punta. Barrow agirà a sinistra e Soriano trequarti.

Questi i probabili 11 di Mihajlovic contro il Benevento (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.