La probabile formazione del Bologna

Oggi il Bologna scenderà in campo contro il Sassuolo alle ore 12:30. Nella formazione rossoblù c’è ancora qualche incertezza su chi saranno gli 11 a scendere in campo dal 1′ minuto. Infatti nella linea difensiva davanti a Skorupski, si candida Denswil per sostiuire Hickey, ma lo scozzese appare in vantaggio. La considerazione fatta da Sinisa è quella di assicurarsi maggiore esperienza dall’olandese e meno esuberanza difensiva da parte di Aaron. A completare la retroguardia rossoblù, De Silvestri, Danilo e Tomiyasu che ha recuperato dalle fatiche in nazionale. Dubbio anche a centrocampo dove a fare coppia con Schouten, sicuro del posto, ci sarà uno tra Svanberg e Dominguez con lo svedese in vantaggio. Quanto all’attacco, si va verso il tridente Orsolini, Soriano, Barrow alle spalle di Palacio. Scalpita Sansone che potrebbe far accomodare in panchina il Trenza e Barrow si sposterebbe in posizione di centravanti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.