Il Bologna domenica ospita l’Atalanta, gara valida per la 16^ giornata di Serie A. Mihajlovic deve ancora fare i conti con qualche infortunio di troppo, ma gli assenti cominciano a rientrare. Tuttavia, non saranno ancora a disposizione Dijks, Krejci e Soriano.

In difesa confermata la coppia Bani-Danilo, mentre Mbaye scalpita per una maglia da titolare sull’esterno: più probabile che sia Denswil a lasciargli il posto, con Tomiyasu a destra. In mediana rientra Medel dalla squalifica, al suo fianco Poli. Sulla trequarti ci sarà Dzemaili, con Sansone a sinistra e Orsolini – che ritorna titolare – a destra. Davanti possibile turno di riposo per Palacio: è il momento di Santander.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Santander. All. Mihajlovic