La Roma si avvicina, e il Bologna ha più di un problema di formazione. Mihajlovic deve infatti fare i conti con qualche acciaccato di troppo. L’unica assenza certa al momento sembra essere quella di Danilo, che dovrebbe tornare non prima della trasferta di mercoledì contro il Genoa. Davanti a Skorupski, c’è infatti stato un problema improvviso: Denswil ha fastidio al tallone, e mercoledì e giovedì non si è potuto allenare con i compagni. L’impressione è che il centrale olandese stringerà i denti, ma il tecnico ha messo in preallarme Mbaye. Il ragazzo potrebbe esser schierato terzino spostando Tomiyasu al centro, vista anche la pericolosità dell’attacco giallorosso sugli esterni. Al suo fianco dovrebbe esser riconfermato Bani dopo la buona prestazione di Brescia, mentre a sinistra è inamovibile Dijks.

Note non felici nemmeno a centrocampo, visto il problema muscolare al polpaccio per Dzemaili: il capitano partirà con tutta probabilità dalla panchina. Al suo posto Poli insieme a Medel: difficile pensare che venga rischiato fin da subito Schouten. Sulla trequarti non ci sono dubbi, con Orsolini, Soriano e Sansone che non si toccano. Discorso diverso invece per il ruolo di prima punta. Il favorito è il solito Palacio, vista anche la grande prova di domenica scorsa al Rigamonti. Occhio però alla mossa a sorpresa dell’allenatore rossoblu: Destro, grande ex, ha voglia di rivalsa, mentre Santander potrebbe esser l’ideale per lottare fisicamente coi centrali avversari. Difficile comunque pensare che dal primo minuto Mihajlovic si discosti dal suo classico 4-2-3-1: se “El Trenza” giocherà titolare, lo farà da centravanti.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupksi; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio