Tra meno di 24 ore il Bologna sarà al Rigamonti contro il Brescia per la 3^ giornata di Serie A. Mihajlovic non ci sarà fisicamente, ma le scelte sono già state fatte quasi tutte. Cambia molto poco rispetto alle ultime uscite. Di certo non ci sarà l’infortunato Danilo: al suo posto, come dichiarato in conferenza stampa da Tanjga, ci sarà il nuovo arrivato Bani – all’esordio stagionale. A destra confermato Tomiyasu, nonostante le fatiche con la nazionale giapponese.

A centrocampo certo del posto Medel, rimasto a Casteldebole per lavorare. Al suo fianco dovrebbe toccare a Poli, anche se rimane aperto il ballottaggio con Dzemaili. Sulla trequarti, il terzetto sarà sempre lo stesso: Orsolini, Soriano e Sansone agiranno alle spalle di Palacio, che per la seconda volta stagionale sarà titolare. Panchina iniziale per Destro e Santander.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio