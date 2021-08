La probabile formazione contro la Ternana

Ancora alcuni ballottaggi da sciogliere per Mihajlovic

Il Bologna è pronto al suo primo impegno ufficiale della stagione. Questa sera alle 18 al Dall'Ara arriverà la Ternana , per una gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. In vista della gara di questa sera, Mihajlovic deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Davanti a Skorupski tre maglie su quattro sono già assegnate: toccherà a De Silvestri agire da terzino destro, con Soumaoro e Bonifazi da centrali. Ballottaggio invece a sinistra: Dijks e Hickey non sono stati convocati per problemi fisici, c'è Annan nettamente favorito su Khailoti. In mediana solito dubbio per il tecnico serbo: Dominguez, Svanberg e Schouten si giocano due maglie, ballottaggio praticamente alla pari. In attacco la certezza si chiama Marko Arnautovic: alle sue spalle confermatissimo Soriano, con Barrow e Vignato sulle fasce. Orsolini non è al meglio, ma è stato comunque convocato.