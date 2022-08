La probabile formazione contro il Cosenza

Cresce l'attesa per la prima uscita stagionale ufficiale del Bologna , che lunedì sera alle 21.15 se la vedrà al Dall'Ara contro il Cosenza nella sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

In vista della gara, Sinisa Mihajlovic ha ancora qualche dubbio di formazione da risolvere. Il primo in difesa: davanti a Skorupski sembra certa una maglia dal 1' per Soumaoro e Medel, il terzo posto se lo giocano Bonifazi (favorito) e Mbaye. Meno dubbi in mediana e sulle fasce: Schouten e Dominguez saranno i padroni del centrocampo, con De Silvestri che agirà a destra e Lykogiannis a sinistra. In attacco certa la presenza di Arnautovic, ballottaggio invece a supporto dell'austriaco dove Orsolini, Barrow e Soriano si giocano due posti, con i primi due favoriti.