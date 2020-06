La probabile formazione anti-Juventus

Manca ormai sempre meno al match che vedrà impegnate Bologna e Juventus.

I rossoblu, complice la condizione fisica non ottimale dei bianconeri, hanno una ghiotta occasione per riuscire a fare bene.

Per fare l’impresa Sinisa Mihaijlovic si affiderà ad una difesa composta dal solito Skorupski tra i pali, Danilo e Denswil come coppia centrale e Tomiyasu insieme a Djiks sugli esterni.

A centrocampo ballottaggio Medel – Dominguez per affiancare Poli. In avanti spazio a Soriano a supporto di Barrow, Orsolini e Sansone.