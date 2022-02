La Primavera vince 2-0 contro il Pescara

Quinta vittoria in campionato per i rossoblù

La Primavera di Luca Vigiani vince 2-0 contro il Pescara, nella gara valida per la 17^ Giornata del Campionato Primavera 1 TIMVISION. Dopo un match complicato, Raimondo e Pyyhtia hanno indirizzato i tre punti in casa Bologna, contro un avversario che ha concluso la gara in nove effettivi. Con questa vittoria, in attesa delle restanti gare, i rossoblù salgono al 16^ posto, a quota 16 punti. Prossimo appuntamento mercoledì 9 febbraio, ore 15, tra le mura amiche contro il Milan, nel recupero della 14^ Giornata.