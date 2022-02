La Primavera si risolleva: battuto il Verona 1-0

Vittoria della Primavera sul Verona

Torna alla vittoria il Bologna di Luca Vigiani. Successo fondamentale di misura sul Verona per uno a zero che rilancia le quotazioni salvezza dei rossoblù grazie ad una rete di Motolese al 61'. Per i rossoblù in campo due nuovi acquisti, ovvero Kallius nel ruolo di terzino destro e Cupani nel ruolo di punta. Il Bologna sale a 13 punti in classifica a distanza di una lunghezza dai playout, Spal a quota 14, e a 4 dalla salvezza. Prossimo avversario il Pescara ultimo in classifica.