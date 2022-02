La Primavera raggiunta nel finale dalla Sampdoria

I rossoblù si fanno rimontare due volte

La Primavera di Luca Vigiani pareggia 2-2 contro la Sampdoria, nella gara valida per la 4^Giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIMVISION, presso il Centro Tecnico “N. Galli”. I felsinei vanno in vantaggio due volte, prima con Raimondo e poi con Paananen, facendosi rimontare da Chilafi e Yepes. Dopo questo pareggio, in attesa delle restanti partite i rossoblù rimangono al 15^ posto, a quota 23punti.