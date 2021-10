La primavera perde in casa della Juventus

Brutta sconfitta per i ragazzi rossoblù

La Primavera di Luca Vigiani perde 3-2 contro la Juventus, nella gara valida per la 6^ Giornata del Campionato Primavera 1 TIMVISION. Non bastano le reti di Paananene Raimondo a un Bologna che, in generale, ha offerto una buona prestazione; i padroni di casa vanno in gol con Turco, Iling e Bonetti. Dopo questa sconfitta, i rossoblù scivolano al 16^ posto, a 4 punti, con Pescara ed Hellas Verona.