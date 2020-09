La Primavera parte bene, 4-1 al Parma in amichevole

In attesa del via al campionato, si parte nel weekend con la Fiorentina, il nuovo Bologna Primavera di Luciano Zauri ha mandato un buon segnale in amichevole contro il Parma. La squadra rossoblù ha vinto il derby emiliano per 4-1 con reti di Ruffo Luci, Pagliuca, Farinelli e Di Dio.

BOLOGNA-PARMA 4-1

BOLOGNA: Molla (46’ Prisco), Cavina (46’ Arnofoli, Montebugnoli (60’ Acampora), Cudini, Farinelli (77’ Marenco), Khailoti (77’ Motolese), Pietrelli R. (60’ Lirussi), Ruffo Luci (80’ Pietrelli A.), Pagliuca (60’ Cossalter), Fabretti (46’ Di Dio), Rocchi (60’ Roma). All. Zauri

PARMA: Rinaldi, Vazquez (58’ Lasagni), Ruggeri (69’ Luscietti), Bane, Ferrari (69’ Schifano), Farucci, Bocchialini (69’ Bevilacqua), Ankrah, Artistico (69’ Lopes Silva), Bassoli, Luscietti (53’ El Ghazzouli). All. Veronese

Arbitro: Cortese di Bologna

Marcatori: 10’ Ruffo Luci, 40’ Pagliuca, 41’ Artistico, 53’ Farinelli (R), 58’ Di Dio (R)