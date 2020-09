La Primavera pareggia 2-2, non basta Ruffo Luci

Al centro sportivo Biavati si gioca il primo anticipo della seconda giornata del campionato Primavera 1. Ad affrontarsi saranno Bologna e Cagliari. I felsinei di Zauri arrivano da due ottime vittorie in campionato e coppa contro Fiorentina e Chievo. I sardi di Agostini invece sono reduci dalla sconfitta interna con il Milan.

Finisce 2-2 al Biavati tra Bologna e Cagliari. È il Bologna a fare la partita e a tenere in mano il pallino del gioco, ma è il Cagliari a passare in vantaggio con un gol straordinario di Desogus al minuto 13′. I ragazzi di Zauri hanno cercato di reagire e al minuto 20′ un bellissimo gol di Ruffo Luci ha regalato il pareggio ai suoi. 2 minuti più tardi sempre Ruffo Luci trova il gol del vantaggio insaccando da pochi passi, dopo il grandissimo lavoro del compagno Pagliuca. Immediata la risposta dei sardi, ma solo la traversa nega il pareggio e la doppietta a Desogus. Nella ripresa da segnalare la bella risposta di Cabral sul colpo di testa di Khailoti e negli ultimi minuti di match il pareggio decisivo di Contini che porta il punteggio sul 2-2 finale.

IL TABELLINO DEL MATCH:

Bologna: Molla, Arnofoli, Montebugnoli (87′ Motolese), Milani, Farinelli (78′ Grieco), Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca (87′ Sigurpalsson), Di Dio (69′ Rabbi), Rocchi. A disposizione: Prisco, Cavina, Acampora, Cossalter, R.Pietrelli, A. Pietrelli, Cudini, Paananen. All. Luciano Zauri.

Cagliari: Cabras, Piga, Michelotti, Boccia, Cusumano, Conti, Kanyamuna (74′ Zallu), Desogus, Contini, Delpupo (67′ Manca), Masala (87′ Cavuoti). A disposizione: D’Aniello, Palomba, Iovu, Scirru, Spanu, Kourfalidis. All. Alessandro Agostini

Arbitro: Fontani di Siena.

Marcatori: 12′ Desogus (C), 20′ e 21′ Ruffo Lucci (B), 89′ Contini (C)

Ammoniti: Kanyamuna (C), Piga (C), Conti (C), Manca (C)