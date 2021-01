La Primavera oggi in campo contro l’Empoli, assente Ruffo Luci

Dopo tre mesi di sospensione a causa del Covid-19, il campionato Primavera 1 ripartirà in questo fine settimana.

La Primavera di Luciano Zauri torna in campo oggi e lo farà sul sintetico di Monteboro alle 15 (diretta Sportitalia). I rossoblù sfideranno l’Empoli nella sfida valida per la settima giornata di campionato e non potranno contare sul proprio capitano Ruffo Luci che è infortunato. I toscani sono a quota 3 punti in classifica, mentre il Bologna ne ha 8. I ragazzi di Zauri l’ultima partita l’hanno giocata e vinta per 1-2 sul campo del Genoa il 26/10. L’Empoli, invece, non disputa una partita di campionato dal 4/10 dopo la vittoria esterna per 2-4 contro l’Atalanta.