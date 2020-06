La prima è amara per il Bologna, ma la Juventus non è un test attendibile

Al rientro in campo, il Bologna mastica già amaro. La prima gara ufficiale dopo il Coronavirus è infatti stata dura per i rossoblu, che hanno perso al Dall’Ara per 0-2 contro la Juventus. Troppo grandi le differenze in campo. La squadra di Mihajlovic ci ha anche provato, e a sprazzi è anche riuscita a mettere in seria difficoltà la corazzata di Sarri, ma poi ci sono i campioni e tutto il resto.

Il Bologna non giocava un match dallo scorso 29 febbraio, quando all’Olimpico perse contro la Lazio. La Juve invece, al di là di una rosa mostruosamente superiore, poteva vantare già due partite in più disputate: prima col Milan e poi col Napoli in Coppa Italia. Anche se in entrambe le uscite i bianconeri sono sembrati acciaccati e non hanno ben figurato, la condizione fisica sta lentamente migliorando. E questo il Bologna lo ha pagato. La sfida è stata impari, e questa sconfitta non può di certo essere un test attendibile per il futuro rossoblu. La rincorsa europea del Bologna inizia dalla prossima, in programma domenica a Genova contro la Sampdoria.