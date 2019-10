La presenza di Mihajlovic è vincolata al meteo

Occhi non solo alle condizioni di salute e agli esami, ma anche al cielo.

Sinisa Mihajlovic vuole esserci sabato sera allo Stadium per la sfida con la Juve, ma potrebbe essere il meteo ad impedirlo. Il tecnico potrebbe dirigere gli ultimi allenamenti della squadra tra domani e venerdì, considerando che a Bologna dovrebbe continuare il sole e massime di circa 20 gradi. Ma il problema sono le previsioni di Torino per sabato sera, attualmente propongono pioggia durante la giornata e minime di 10 gradi. Se tutto andrà bene, Mihajlovic dovrebbe salire a Torino venerdì sera con una auto privata, quindi prima della squadra per evitare il sovraffollamento sul pullman, e poi valutare se essere effettivamente in panchina o no.

Fonte: Carlino.