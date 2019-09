La poesia per Sinisa Mihajlovic

La situazione di Sinisa Mihajlovic ha commosso tutti, non solo Bologna, non solo il mondo del calcio. Col passare dei giorni si è creata un’alchimia unica, un rapporto meraviglioso tra squadra, città e allenatore. Società e tifosi sono sempre più vicini al tecnico, che sta combattendo contro la leucemia. Tutti sono certi della sua vittoria, perché il tecnico serbo è un combattente, un guerriero. Ecco, “Guerriero” è proprio il titolo della poesia che Francesco Fucarino – tifoso del Bologna – dedica a Mihajlovic, con estrema passione e sincerità.

La poesia per Mihajlovic

“GUERRIERO

Domani ti sveglierai guerriero

e il profumo dell’erba appena tagliata,

si trasformerà in pensiero

colorera’ la tua corazza armata,

domani ragionerai guerriero

e il rimbalzo di un pallone che rotola,

si trasformerà in mistero

per una panchina negata,

domani sarai sempre più sincero

e ogni momento lontano dal campo,

animerà il tuo cuore fiero

e la tua spada sarà più affilata,

domani sarai sempre più condottiero

ogni giorno che passa dal traguardo,

ogni volta che un uomo rossoblu incrocia il tuo sguardo,

in tv, in rete o in qualsiasi testata,

Bologna di te si è innamorata.

Francesco Fucarino”.