La numerazione ufficiale delle maglie per la stagione 2019-20

Il Bologna, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato la numerazione ufficiale delle maglie in vista della stagione 2019-20. Eccola di seguito:
1 DA COSTA, 4 DENSWIL, 6 PAZ, 7 ORSOLINI, 9 SANTANDER, 10 SANSONE, 11 KREJCI, 12 MOLLA, 13 BANI, 14 TOMIYASU, 15 MBAYE, 16 POLI, 17 SKOV OLSEN, 20 FALLETTI, 21 SORIANO, 22 DESTRO, 23 DANILO, 24 PALACIO, 25 CORBO, 28 SKORUPSKI, 30 SCHOUTEN, 31 DZEMAILI, 32 SVANBERG, 33 CALABRESI, 35 DIJKS, 91 FALCINELLI, 97 SARR, 99 KINGSLEY.
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