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La numerazione ufficiale delle maglie per la stagione 2019-20

La numerazione ufficiale delle maglie per la stagione 2019-20

Sansone tiene la 10, Skov Olsen con la 17

di Redazione TuttoBolognaWeb, @TuttoBolognaWeb
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Il Bologna, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato la numerazione ufficiale delle maglie in vista della stagione 2019-20. Eccola di seguito:

1 DA COSTA, 4 DENSWIL, 6 PAZ, 7 ORSOLINI, 9 SANTANDER, 10 SANSONE, 11 KREJCI, 12 MOLLA, 13 BANI, 14 TOMIYASU, 15 MBAYE, 16 POLI, 17 SKOV OLSEN, 20 FALLETTI, 21 SORIANO, 22 DESTRO, 23 DANILO, 24 PALACIO, 25 CORBO, 28 SKORUPSKI, 30 SCHOUTEN, 31 DZEMAILI, 32 SVANBERG, 33 CALABRESI, 35 DIJKS, 91 FALCINELLI, 97 SARR, 99 KINGSLEY.

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