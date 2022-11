La nazionale Under 16 sarà ospitata a Bologna

Casteldebole punto di riferimento per la nazionale Under 16 di Daniele Zoratto.

La selezione azzurra verrà ospitata per due giorni al Niccolò Galli di Casteldebole per un raduno fissato il 22 e il 23 novembre. Le strutture allestite dal Bologna sono ormai un punto di riferimento nazionale e la Figc le apprezza. Al termine dell'appuntamento, la nazionale under 16 affronterà i pari età del Bologna in amichevole.