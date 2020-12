La moviola di Torino-Bologna

Due episodi limite nella direzione di Pasqua: il primo al 10′ con Belotti che cade in area, ma la trattenuta con De Silvestri è reciproca e ci può stare non concedere il rigore.

Episodi simili, ma le trattenute sembrano più vigorose sul capitano granata, al 56′ con Medel e all’ 80′ con Tomiyasu, in questi casi poteva starci il penalty. Imprecisioni nei fischi e nei cartellini, dal pestone di De Silvestri su Belotti non sanzionato al giallo per Tomiyasu che arriva quando il giapponese prende la palla, anzichè nelle ripetute trattenute in precedenza.

Fonte-Gazzetta dello Sport