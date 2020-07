La moviola di Gazzetta: ecco la spiegazione sul contatto Denswil-Mancosu

Per Gazzetta.it l’arbitro Calvarese di Teramo e i suoi assistenti hanno portato a termine una buona partita. Non c’è rigore per il mani di Paz su tiro di Mbaye e non c’è rigore finale sul contatto Denswil-Mancosu.

La moviola di Gazzetta dello Sport parla chiaro: ‘Al 26’ Mbaye chiama il mani di Paz, è giusto non concedere il rigore: il leccese ha le braccia dietro la schiena’, poi si arriva all’episodio finale ‘Subito prima del 3-2, Mancosu va giù in area. Calvarese è lì davanti e vede chiaramente e valuta il tocco di Denswil talmente leggero da non determinare la caduta dell’avversario, decisione che convince. Inutile invocare la Var: la valutazione del campo è chiara’.