Partita molto accesa ma diretta bene da Orsato.

Nel corso della gara l’arbitro veneto distribuisce sette cartellini gialli e tutti sono corretti. Ne manca solo uno per Schouten. Il mediano rossoblù al 19′ viene anticipato da Venuti e finisce per travolgere l’avversario. Orsato indica il pallone, che però era stato colpito dal giocatore viola. In questo caso sarebbe stato giusto intervenire e ammonire l’olandese.

Fonte-Gazzetta dello Sport