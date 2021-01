La moviola di Bologna-Udinese

Partita complicata per il giovane Giovanni Ayroldi, figlio d’arte, alla quinta in Serie A.

Fischia 29 falli, un rosso e ben 7 gialli, ma almeno uno poteva essere rosso. E’ l’episodio che accade al 26′ del primo tempo, Samir cerca il pallone ma allunga la gamba sinistra sul collo del piede sinistro di Orsolini. Intervento brutto e pericoloso, l’arbitro estrae il giallo ma poteva essere rosso. Rosso che invece arriva a inizio ripresa per Svanberg che, già ammonito nel primo tempo, commette un fallo in ritardo su Nestorovski: doppia ammonizione giusta. Infine, per la cronaca, sulla rete di Tomiyasu, c’è Danilo che parte in posizione nettamente irregolare, ma il brasiliano non interferisce nè con il gioco, nè con gli avversari.

Fonte-Stadio