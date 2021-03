Stadio – La moviola di Bologna-Sampdoria

Non ci sono stati particolari episodi da moviola in Bologna-Samp diretta da Irrati, le cui decisioni sono apparse giuste per il Corriere dello Sport Stadio.

‘Regolare il gol di Fabio Quagliarella: l’attaccante doriano si appoggia a Danilo e ne nasce una lieve gomitata sul volto del brasiliano, ma Irrati fa bene a non intervenire’ – si legge sul quotidiano – ‘All’origine del primo gol, c’è un leggero contatto tra Soriano e lo stesso Quagliarella, al quale l’arbitro fischia il fallo di mano’.

Bene anche le sanzioni disciplinari: ‘Ineccepibili le quattro ammonizioni a Palacio, Ferrari, Skov Olsen e Ramirez. Silent check sul gol annullato al Bologna: Sansone parte in fuorigioco sul lancio di Danilo. Rischia qualcosa Tomiyasu nel finale per una trattenuta in area su Gabbiadini’.

Fonte-Stadio