La moviola di Bologna-Roma

Poche difficoltà per Calvarese, dove tutti i gol annullati sono correttamente verificati dal Var, anche quello millimetrico di Palacio che innesca le proteste di Mihajlovic che costano il giallo al tecnico serbo.

Bene il Var anche in occasione del fallo di Dominguez su Villar: l’entrata è brutta ma finisce tra le gambe dell’avversario. Giusto il buon senso e togliere il cartellino rosso al centrocampista argentino e sostituirlo con il giallo. Un dubbio solo sul rigore negato al Bologna, dove Ibanez interviene su Palacio in modo irruento, ma il Var non c’entra: su casi simili la valutazione è del campo e non assegnare il penalty non è clamoroso.

Fonte-Gazzetta dello Sport