La moviola di Bologna-Juventus: male Sozza

'Decisamente male Sozza, in evidente involuzione quest’anno (ed è stato promosso internazionale): anni luce distante da quello che s’affacciò alla serie A, bisogna sperare che chiuda in fretta questa stagione da dimenticare' scrive Edmondo Pinna su Stadio.

Ieri sera al Dall'Ara c'è stato anche un problema al monitor ma il protocollo Ifab consente al Var di descrivere l'accaduto all'arbitro, lasciando comunque a quest'ultimo la decisione finale. E così il Var si accorge del tocco di Danilo a Orsolini per il primo rigore e si accorge del pestone di Lucumi a Milik dentro l'area, mentre Sozza non aveva ravvisato nulla in entrambe le occasioni.