La moviola di Bologna-Benevento

Partita a tratti nervosa ma ben gestita dall’arbitro Ghersini.

Poche imperfezioni per l’arbitro di Genova che forse manca di un giallo ma che nel complesso non ha commesso gravi errori: ‘L’arbitro mostra un cartellino giallo giusto a Dominguez dopo una manciata di minuti’ – scrive Stadio – ‘Simile la dinamica del fallo di Schiattarella su Barrow, ma l’arbitro genovano decide di non ammonire, pur trattandosi di fallo tattico’. Nell’economia del match potrebbe trattarsi di un giallo pesante visto il parapiglia tra Schiattarella e Soriano, accusato di simulazione: ‘A metà ripresa si accende una rissa tra lo stesso Schiattarella e Soriano, accusato di simulazione in area di rigore avversaria: i due arrivano faccia a faccia a muso duro e viene sventolato il cartellino giallo a entrambi’.

Fonte-Stadio