La moviola di Bologna-Atalanta

Chiffi porta a casa la partita senza grandi errori, per Stadio la direzione di gara dell’arbitro è discreta.

Si parte dal penalty per l’Atalanta, definito ‘leggerino’, ma alla luce della dinamica ci può stare ‘Ilicic prova lo slalom in area rossoblù e incrocia Schouten che prova ad affondare la gamba destra. Il contatto non è clamoroso come la caduta dello sloveno farebbe immaginare, anche se sarebbe stato più difficile spiegare il non-penalty’.

Tutto regolare il pareggio dei rossoblù: ‘Ll’Atalanta protestava sull’angolo concesso da Chiffi. In realtà l’ultimo a toccare è Gosens dopo il tocco di testa di Orsolini. Il duello si ripete dal corner seguente ma non c’è fallo del numero 7 rossoblù ai danni del tedesco, al momento del colpo di testa di Paz’.

Fonte-Stadio