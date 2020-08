La moglie di Mihajlovic: “Non giudicate, siamo tutti peccatori”

Arianna Rapaccioni, moglie del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha postato una foto in compagnia del marito sul proprio profilo Instagram.

Il messaggio è stato questo: “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”. Un cuoricino completa la descrizione alla foto, chiaro segnale verso i tanti contestatori del serbo presenti sul web. L’allenatore rossoblù è stato infatti fortemente criticato sui social per aver trascorso le proprie vacanze in Sardegna con la famiglia e in compagnia di vari amici appartenenti al mondo dello sport senza rispettare le precauzioni per il COVID-19. Tra i personaggi con i quali Mihajlovic ha posato in foto nell’isola c’è anche Flavio Briatore, anch’esso risultato positivo al tampone.