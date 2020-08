La metamorfosi di Tomiyasu: da terzino destro a centrale

Terzino destro o difensore centrale? Il dubbio legato al ruolo che ricoprirà Takehiro Tomiyasu nella prossima stagione continua a scuotere i pensieri di Mihajlovic. Il tecnico aveva annunciato senza indugi che avrebbe voluto sperimentare il difensore giapponese come centrale nella prossima stagione, ma nelle ultime settimane potrebbe aver cambiato idea.

I margini di miglioramento di Tomiyasu sono tanti, non c’è dubbio, ma non si può negare che nel ruolo di terzino destro sia stato da tutti decantato come la rivelazione del campionato del Bologna. Insomma, toglierlo adesso da quella posizione potrebbe essere un rischio che Mihajlovic al momento non sembra intenzionato a correre. D’altro canto va però ricordato che nella sua carriera Tomiyasu ha già ricoperto diverse volte il ruolo di centrale di difesa, per questo il Corriere dello Sport di oggi evidenzia come la sua metamorfosi non sarebbe un’operazione estremamente azzardata. Anche perchè il Bologna punta molto sul giapponese per il proprio futuro, lo dimostra il “no” secco con cui è stata respinta un’offerta di 20 milioni di euro.