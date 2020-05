La Liga torna in campo

Ospite di Vamos, su Movistar, Javier Tebas, numero uno della Federcalcio spagnola, ha fatto il punto riguardo la ripartenza del campionato iberico.

Prendendo spunto dalla Bundesliga, Javier si è detto entusiasta e deciso a voler far ripartire la Liga. Nei prossimi giorni la data ufficiale della ripartenza.

“Abbiamo avuto finalmente un weekend di calcio. Ho fatto i complimenti ai colleghi tedeschi per lo sforzo fatto. Abbiamo lavorato con loro sul protocollo, è un esempio da seguire: quello che abbiamo visto in Germania è quello che vedremo in Spagna“

Fonte: Corriere dello Sport