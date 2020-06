La Juve riparte, e il Bologna osserva

Questa settimana riparte ufficialmente il calcio italiano. Nelle sere di venerdì e sabato torna la Coppa Italia: per il 12 giugno è fissata la semifinale di ritorno tra Juventus e Milan. Bianconeri che anticiperanno quasi tutti dunque, ripartendo proprio dal loro Allianz Stadium. Avrà invece 10 giorni in più per prepararsi il Bologna, che ospiterà da programma i Campioni d’Italia al Dall’Ara lunedì 22 giugno – gara valida per la 27^ giornata di Serie A.

La Juventus arriverà con una o due – l’eventuale finale di Coppa Italia – partite giocate in più, quindi sicuramente più stanca rispetto alla formazione di Mihajlovic. Fin dalla prima uscita, i rossoblu potranno quindi osservare i loro avversari e capire come Sarri intenderà ripartire. La Juve ha una rosa molto ampia, ma il Bologna avrà il vantaggio di arrivare in piene forze alla sfida: senza match giocati, Mihajlovic dovrebbe infatti avere tutti i giocatori a disposizione – tranne gli squalificati. Lo stesso potrebbe non essere per il tecnico bianconero, visto l’elevato rischio infortuni.