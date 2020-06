La Juve passa a Bologna 0-2

Latrova i primi gol e la prima vittoria dal ritorno in campo, ilesordisce invece con una sconfitta nel post coronavirus.

I bianconeri passano al Dall’Ara per due reti a zero, segnate entrambe nel primo tempo. Dopo un avvio equilibrato, con pressing alto sia del Bologna che della Juve, a interrompere la parità è un rigore di Ronaldo al 22′ per una trattenuta di Denswil, come se ne vedono tante in area, ai danni di De Ligt. Il penalty è stato assegnato tramite Var con il richiamo di Chiffi a Rocchi che inizialmente non lo aveva fischiato. Da lì in avanti la Juve ha preso il comando delle operazioni con un Bologna ancora imballato e senza rodaggio, infatti al 36′ un tiro a giro di Dybala firmava il raddoppio.