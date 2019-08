La giornata di Mihajlovic, il condottiero del Bologna che ieri sera ci ha insegnato tanto

E’ stata la serata di Sinisa Mihajlovic, il vero vincitore della prima giornata di campionato. La leucemia è avvisata…

Attorno al tardo pomeriggio ha cominciato a circolare la notizia che il tecnico rossoblù aveva lasciato la sua camera di ospedale per raggiungere Verona, caspita chi lo ferma Sinisa? E alla fine era vero, l’ufficio stampa del Bologna ha confermato la notizia e annunciato a tutti quanti che il serbo sarebbe stato normalmente in panchina a guidare i suoi. Era una sua promessa fatta alla squadra ‘alla prima ci sarò’, ma in questi casi bisogna sempre fare i conti con le cure e il loro impatto: non sempre i tuoi desideri vengono supportati dal fisico. Ma Sinisa è questo, un uomo forte, un leone, o semplicemente un Uomo (rigorosamente in maiuscolo).

E allora eccolo arrivare dotato di mascherina per evitare il più possibile contatti con gli altri, visti i dati ematici dopo l’impatto della malattia e del primo ciclo di cure. Ma è bastato poco per toglierla, appena giunto in panchina. Perché uno come lui mica può starsene buono e seduto se la squadra non fa esattamente ciò che ha chiesto. Sono cose naturali, istintive, se tizio sbaglia un appoggio, caio un cross o sempronio perde una palla, non si può restare insensibili. E’ il suo mestiere. E un allenatore dall’aspetto inscalfibile – reso più umano dai segni della malattia – è un Uomo profondamente coraggioso quando non ha paura di mostrare il proprio lato debole in pubblico. Anzi è lì che diventa ancora più forte. Nonostante la stanchezza, inevitabile, nonostante la lotta e il lavoro a distanza, Sinisa è stato quello di sempre, gesticolante, incazzato, critico con i suoi per una partita non esattamente da stropicciarsi gli occhi.

Soprattutto nel secondo tempo Sinisa ha cercato la chiave di volta per scardinare la difesa dell’Hellas, consultandosi prima con De Leo, poi con Tanjga, infine producendo due cambi offensivi per inserire peso in area, peccato che non siano arrivati cross interessanti dal fondo. E forse l’immagine sottostante lo testimonia…

Evidentemente Mihajlovic non sarà stato soddisfatto del gioco espresso e, proprio come ha fatto dopo il Colonia, quasi certamente produrrà uno dei suoi cazziatoni al gruppo, che sono poi quelli che in questo mese ha cominciato a fare nei confronti della malattia, la quale ieri sera ha avuto un chiaro segnale della forza del soggetto. Tutto questo per dire che alla fine, pur ammettendo una prestazione deludente del Bologna, il risultato per una sera può passare in secondo piano, perché il vero vincitore della serata di campionato (e su tutti i campi) ha un nome e un cognome: Sinisa Mihajlovic. Quello che ha fatto il serbo ieri non è solo una dimostrazione pubblica della forza interiore, ma anche un messaggio per tutti quanti: così si combatte. Non è stata solo una vittoria, bensì una lezione di vita, di coraggio, di umanità, di spessore culturale e umano. Immagini e foto di una realtà difficile e complicata, ma mai arrendevole. Grazie davvero, Sinisa.