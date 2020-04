La Germania torna già in campo: riprendono gli allenamenti in Bundesliga

Molto lentamente, il calcio sta cercando di risollevarsi. Mentre l’Italia è ancora in emergenza, però, la situazione in Germania sembra decisamente meno critica. Tanto che la Bundesliga sta già pensando in maniera concreta a quando e a come riprendere a giocare. In questi giorni, le principali squadre tedesche sono già tornate ad allenarsi.

Come riporta “La Stampa”, dopo lo Schalke 04 ed il Bayer Leverkusen, anche il Bayern Monaco ha riaperto ieri il centro sportivo. Le regole, però, sono ovviamente rigidissime: esercizi individuali con giocatori divisi in gruppi da 4 o 5 al massimo, distanza di un metro e mezzo, vietata qualsiasi forma di contatto fra giocatori e addetti ai lavori, spogliatoi separati e niente doccia o pranzo insieme. La Bundesliga – ferma dall’11 marzo – potrebbe addirittura riprendere la sua corsa il 3 o il 10 maggio. Il 17 aprile dovrebbe arrivare la decisione ufficiale.

Fonte: “Tuttomercatoweb”