La gag di Calciatori Brutti sul Bologna

Oggi la famosa pagina social di Calciatori Brutti ha parlato del Bologna. L’ha fatto con un articolo che si soffermava sulla questione porta inviolata. Infatti, veniva sottolineato come la squadra di Mihajlovic subisca gol da 37 partite consecutive. L’ultima volta che i rossoblù tennero la porta chiusa fu oltre un anno fa in un Genoa-Bologna 0-0. Skorupski e Da Costa non ottengono un clean sheet dal 25 settembre 2019. E per il fantacalcio è praticamente un anno senza +1 (bonus legato all’imbattibilità del portiere).

Nell’articolo si raccontano quante cose sono cambiate prima che il Bologna subisse gol ad ogni partita. Innanzitutto non c’era il Covid. Il Bologna puntava alla parte sinistra della classifica e oggi, con un organico da valorizzare e una media punti da retrocessione (o.89), deve ritrovarsi. La Juventus annunciava Sarri per la panchina, esonerato dopo una stagione. L’Inter acquistava Godin come nuovo perno della difesa nerazzurra, ceduto al Cagliari dopo un solo campionato. Gattuso era senza una squadra e ora è fondamentale per il Napoli. Passando al Sassuolo, Caputo faceva fatica ad ingranare e a fine stagione è arrivato in classifica capocannonieri dietro Immobile, Ronaldo e Lukaku con 21 gol e la chiamata in Nazionale per la Nations League.