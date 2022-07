La Francia di Mercier vince i Giochi del Mediterraneo

Ieri sera, al Complexe Olympique di Orano, la Francia di Kevin Mercier ha battuto l’Italia di Raimondo e Bagnolini nella finale di calcio dei Giochi del Mediterraneo. Sfida combattuta terminata 1-0 per i francesi grazie al gol di Pirringuel al 68’. Antonio Raimondo a secco e in campo tutta la partita. Con 6 gol all’attivo, però, termina in vetta alla classifica marcatori. Panchina per Nicola Bagnolini, mentre Mercier ha giocato fino al triplice fischio fornendo un’ottima prestazione.