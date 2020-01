La Fortitudo si rialza e batte Varese

Sono serviti tutti e 40 i minuti di gioco alla Fortitudo per sconfiggere Varese. I biancoblu escono a testa alta e con i due punti in tasca dopo una sfida entusiasmante al Paladozza. Una vittoria importante per la classifica dei biancoblu che ritrovano il successo dopo quattro sconfitte consecutive. La squadra di Martino allontana il momento buio mettendo a tacere le malelingue, battendo un diretto avversario nella corsa ai Playoff.

La chiave del successo biancoblu è la difesa sui tiratori varesini. La maggiore intensità messa in campo nel secondo tempo deve essere il punto di partenza per dare continuità alla squadra. Ora la Effe può già pensare al prossimo turno, quando al Palaverde affronterà Treviso, reduce da una vittoria a Pistoia. La partita andrà in scena domenica 2 febbraio alle 19:00, diretta su Eurosport Player.