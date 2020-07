La Fiorentina cerca l’aggancio al Bologna

Domani sera il Bologna affronterà la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze, gara valida per la 37^ e penultima giornata di Serie A. Dopo aver vinto la prima gara casalinga post lockdown e superato i 44 punti dell’anno scorso (record dell’era Saputo), ora Mihajlovic sogna i 51 punti di Pioli e addirittura i 52 di Guidolin, il massimo bottino del Bologna degli ultimi 20 anni. Per farlo però serve assolutamente la vittoria domani contro la Viola.

Il Bologna, che è sempre stato davanti per tutta la stagione, ci tiene a chiudere nella colonna di sinistra davanti ad avversari come Sassuolo, Parma ed ovviamente Fiorentina. La Fiorentina, invece, dal canto suo, punta ora raggiungere i rivali in classifica. Attualmente a 43 punti, con un successo la squadra di Iachini raggiungerebbe gli emiliani a 46. Con un trionfo dei padroni di casa, si deciderebbe tutto all’ultima giornata.