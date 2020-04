La Fifa propone le date: ecco quando può iniziare la prossima stagione

Le istituzioni calcistiche stanno lavorando notte e giorno per trovare le soluzioni ai problemi logistici-organizzativi, ma è tutto molto complicato: ci sono molti fattori da risolvere, e soprattutto molte parti da mettere d’accordo. Al momento si è lontani da una decisione univoca su ogni cosa, ma non mancano le proposte. L’ultima idea della Fifa – che dà per scontato la ripresa e la conclusione dei principali campionati europei – è quella di riniziare la prossima stagione tra il 30 agosto ed il 13 settembre al massimo.

Ipotizzando la fine della Champions League per l’8 agosto, dunque, le ferie sarebbero brevissime per tutti. Poco importa però, visto l’attuale periodo di stop e la tanta voglia che ognuno avrà di tornare in campo. L’inizio della stagione 2020/21 tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre non sarebbe una novità rispetto agli ultimi anni, anzi. La questione è già stata presentata all’Uefa, all’Eca e alle Leghe nazionali, e sarà oggetto di dibattito nelle prossime settimane.

